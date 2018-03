Incontro tifosi-squadra a Castel Volturno ieri pomeriggio con l’esposizione di uno striscione da parte dei tifosi della Curva A: “Fino all’ultima partita giocatevi la vita”

Incontro tra tifosi del Napoli e squadra a Castel Volturno ieri pomeriggio prima della partenza che avverrà oggi pomeriggio per Milano dopo l’ultimo allenamento in vista di Inter-Napoli, incontro che si disputerà al “Meazza” di Milano domani sera alle 20:45 e che si preannuncia come fondamentale per il prosieguo del campionato degli azzurri in piena lotta scudetto con la Juventus.

I tifosi hanno esposto a Castel Volturno uno striscione di grande spinta per gli azzurri in questo scorcio finale di stagione: “Fino all’ultima partita giocatevi le vita!“. Il messaggio sarebbe stato recepito perfettamente dagli azzurri che promettono battaglia per domani sera a Milano contro l’Inter. Sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, viene riportata la reazione dell’undici allenato da Maurizio Sarri: “Reina e compagni hanno risposto compatti che anche loro sono convinti di potersela giocare fino in fondo e non molleranno”. Vedremo quale sarà la risposta sul campo degli azzurri a partire da domani sera fino alla fine del campionato in questo duello infinito tra Napoli e Juventus.