Riascolta l’84esima puntata di Sotto Porta Show su Radio No Frontiere

Sotto Porta Show ritorna live su Radio No Frontiere: riascolta la 84esima puntata della terza stagione andata in onda oggi venerdì 9 marzo Sotto Porta Show ritorna live su Radio No Frontiere: riascolta la 84esima puntata della terza stagione andata in onda oggi venerdì 9 marzo

Sotto Porta Show torna live su Radio No Frontiere con l’84esima puntata della terza stagione. Il redattore di Napolisoccer.Net, Natale Giusti, ha partecipato come di consueto alla 84esima puntata della terza stagione della seguitissima trasmissione sportiva “Sotto Porta Show” andata in onda oggi venerdì 9 marzo alle ore 18 su Radio No Frontiere e condotta in questa puntata da Raffaele Russomando. Ospiti di questa puntata di Sotto Porta Show il giornalista Alberto Cuomo (TeleClubItalia), Natale Giusti di Napolisoccer.Net, e Ciro Gaipa (direttore di Napolicalcionews.it). Il nostro redattore si è occupato nel corso della trasmissione Sotto Porta Show di due rubriche: “La Bastonata” e “L’Angolo Giusti” con l’analisi tattica dell’Inter, prossima avversaria del Napoli in campionato.

E’ possibile seguire la trasmissione in streaming sul sito di Radio No Frontiere: https://ranofrontiere.blogspot.it/ oppure sul seguente link: https://www.spreaker.com/user/radionofrontiere.

Contatti: radionofrontiere@gmail.com o social

Seguici dal nostro blog–> http://bit.ly/2opi5I6

Di seguito il link per riascoltare la 84esima puntata di oggi venerdì 9 marzo di “Sotto Porta Show”: