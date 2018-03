Juve Stabia-Akragas, biglietti in vendita: tutte le modalità di acquisto

Biglietti in vendita per Juve Stabia-Akragas in programma domenica 11 marzo alle 14:30 al “Romeo Menti” per la 29esima giornata di Serie C girone C

S.S. Juve Stabia rende noto che sono disponibili in prevendita, fino alle ore 14.30 di domenica 11 marzo, i tagliandi di ingresso per assistere alla gara Juve Stabia-Akragas, in programma domenica 11 marzo alle ore 14.30, e valevole per la 29a giornata del campionato di Serie C Girone C 2017/2018.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Curva San Marco € 8 + € 2 in diritti di prevendita

Tribuna Quisisana (scoperta) € 18 + € 2 in diritti di prevendita

Tribuna Monte Faito (coperta) € 23 + € 2 in diritti di prevendita

Tribuna Roberto Fiore VIP € 68 + € 2 in diritti di prevendita

I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita abilitati che qui di seguito riepiloghiamo:

Bar Dolci Momenti – Via Cosenza

Bar Gialloblù – Viale Europa

Light Break – Corso Vittorio Emanuele

Centro Ricreativo Juve Stabia – Via Bonito

Scommesse Intralot – Viale Europa

Postal Office – Via Plinio il Vecchio

Fonte: S.S. Juve Stabia Ufficio Stampa