Biglietti in vendita per Napoli-Genoa a partire da lunedì 12 marzo alle ore 10

Biglietti in vendita per Napoli-Genoa del 18 marzo a partire da lunedì 12 marzo dalle ore 10: tutte le modalità di acquisto anche per il settore ospiti

I biglietti per la gara di Campionato SSC Napoli – Genoa CFC che si disputerà il 18 Marzo 2018 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Lunedì 12 Marzo 2018 ore 10.00.

I tagliandi potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita Listicket.

Per tale evento non è consentito il cambio utilizzatore.

Questi i prezzi :

Tribuna Posillipo € 65,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family € 15,00 / € 5,00 (tariffa ridotta)

Distinti € 28,00

Curve € 14,00

La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card) e’ possibile acquistare anche on line.

Per effettuare l’acquisto online è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli www.sscnapoli.it e cliccare nelle sezioni “biglietti” o “insieme allo stadio”, oppure accedere direttamente dal banner “ ticket on line” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli.

Gli utenti saranno indirizzati al sito Listicket.com gruppo TicketOne, nel quale, dopo essersi registrati, potranno acquistare il biglietto caricandolo elettronicamente sulla Club Azzurro Card, Fan- Away o Fan Stadium Card.

Alla transazione potranno essere aggiunte, da Listicket, commissioni di pagamento.

Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla Club Azzurro Card, Fan-Away e/o Fan Stadium Card che, quindi, dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre.

Il posto assegnato allo stadio sarà indicato sul documento segnaposto la cui stampa, è disponibile all’indirizzo internet:

http://www.listicket.com/ticketing/postvendita/stampaSegnapostoStep1.html

inserendo le informazioni richieste sulla pagina e procedendo, nella pagina successiva, attraverso il link Stampa Segnaposto.

Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso.

Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria Club Azzurro Card o la Fan Away o la Fan Stadium Card , il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

Da questa stagione sportiva i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card) avranno l’opportunità di acquistare i tagliandi attraverso il Call Center http://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&doc=campaign&campaign=call_center_892101





SETTORE OSPITI

Da lunedì 12 marzio alle ore 15 saranno in vendita i biglietti del Settore Ospiti. I tagliandi saranno acquistabili sul circuito Listicket.com “Rete di vendita biglietteria Calcio Ospiti” al prezzo di 20 Euro.

La vendita proseguirà fino sabato 17 marzo alle ore 19, oppure fino ad esaurimento scorte dei 1.100 tagliandi.

Il Settore Ospiti è situato al Gate 26 dello stadio San Paolo, denominato “Settore Ospiti inferiore”.

Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento. Non è consentito il cambio utilizzatore.

Fonte: sscnapoli.it