Onofri: “In Serie A solo guardando il Napoli non mi annoio”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Claudio Onofri. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il campionato di Serie A è entusiasmante dal punto di vista del risultato, ma devo dire che dal punto di vista dello spettacolo, invece, se non guardo il Napoli un po’ mi annoio.

La Juventus avanti in Champions è un bene per il calcio italiano e può essere un vantaggio anche per il Napoli in chiave campionato, anche se fino alla fine credo che le due squadre si batteranno”.