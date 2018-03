Venerato: “Leno probabilmente arriverà. Si lavora su Torreira”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ciro Venerato. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli ha deciso che, a prescindere dal futuro di Sarri, arriverà un portiere esperto. Il club azzurro sta lavorando su Leno e con molta probabilità arriverà. L’operazione per definirsi ha bisogno dell’ok dell’allenatore e a Sarri piace.

Reina? Fassone con un messaggio e quindi non con una mail, ha comunicato a De Laurentiis di voler parlare col ragazzo. Reina è comunque un professionista e dopo la partita con l’Inter potrebbe trattenersi a Milano per sostenere le visite mediche. Il Napoli è tranquillo, ha deciso di non avallare le richieste di Reina ed è per questo che sta cercando un suo sostituto.

Allan? Il rinnovo era nell’aria. Percepirà in 5 anni di media 2,5 milioni bonus compresi e non avrà clausola.

Torreira? Arrivano conferme circa un interesse reale e avviato del Napoli. Il club azzurro ha parlato già con la Sampdoria perché è vero che il calciatore ha una clausola rescissoria di 25 milioni, ma visti i rapporti tra De Laurentiis e Ferrero è probabile che il Napoli voglia imbastire una trattativa che si avvicina a quella cifra. Jorginho ha delle offerte che non sono ancora arrivate al Napoli, ma probabilmente al suo agente per cui il Napoli vuole tutelarsi anche se va detto che non è escluso che il Napoli possa prenderlo e lasciarlo un anno in Liguria.

Denis Suarez non è economicamente compatibile col Napoli e non mi risulta che il club azzurro sia intenzionato a puntare su di lui. Chiesa invece resterà un sogno: il Napoli ci ha riprovato, ma la Fiorentina ha chiuso le porte dicendo che 40 milioni non bastano.

Il futuro di Albiol è aperto, non possiamo dare certezze e potrebbe anche decidere di voler tornare a casa”.