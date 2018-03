Milanese: “Una sconfitta ci può stare, ma il discorso scudetto resta aperto”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l’ex difensore del Napoli Mauro Milanese. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli sta disputando un grande campionato, sta facendo vedere cose straordinarie e una sconfitta con la Roma ci può stare. Tutto è aperto, ma è chiaro che una vittoria a San Siro sarebbe la giusta medicina in questo momento.

Sono sempre felice quando le italiane vanno avanti in Europa e la Juve può arrivare in fondo perché ha una rosa ampia ed è competitiva. La Juve è abituata ad essere impegnata in più competizioni, ma credo che un piccolo vantaggio in tutto ciò lo abbia anche il Napoli in chiave campionato”.