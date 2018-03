Scommesse – Serie B: quote 30° giornata dei bookmakers italiani

Serie B impegnata in questo fine settimana e in questo articolo sono proposte le quote 30° giornata dei bookmakers italiani

Quote 30° giornata di Serie B, quelle che vi proponiamo in questo articolo, grazie al comparatore offerto dai alcuni bookmakers italiani.

Accanto al comparatore troverete i diversi bonus di benvenuto ai quali potrete accedere iscrivendovi cliccandoci sopra.

Il campionato cadetto continua ad essere uno dei più interessanti degli ultimi con continui capovolgimenti di fronte in classifica.

Molte sono le squadre che sono in lotta per la promozione diretta, così come per entrare in zona play-off.

Non va nemmeno dimenticata la zona salvezza, che vede una lotta molto agguerrita tra 7/8 squadre.

Campionato più bello non ci si poteva prospettare ad inizio anno, dove ogni gara è in bilico e tutto può accadere.

Di seguito vi proponiamo il comparatore quote. (Per poter visualizzare correttamente le quote dovete disattivare eventuali blocchi pubblicitari come adblock).