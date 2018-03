Zavanella: “Servono 100 milioni per uno stadio moderno”

Le parole dell’architetto Gino Zavanella sui costi da sostenere per avere uno stadio moderno.

Gino Zavanella, architetto responsabile di vari progetti per i nuovi stadi italiani, è stato intervistato ieri nel corso di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda su radio Kiss Kiss Napoli. L’architetto, che è già coinvolto nei nuovi progetti di Cagliari e Bologna, ha sottolineato i forti investimenti che è necessario fare per avere uno stadio moderno, sia nel caso che si voglia cominciarne uno nuovo che in quello in cui sia possibile ristrutturarne uno datato come il San Paolo. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Lo stadio della Juventus l’ho finito ormai quasi nove anni fa. Adesso stiamo progettando gli stadi di Bologna e Cagliari. A Bologna pensiamo di recuperare il Dall’Ara e ammodernarlo. Cerchiamo di fare degli stadi che tra 20-30 anni siano ancora moderni. Le difficoltà per fare uno stadio ci sono e ci sarebbero anche nel caso del Napoli, è normale che sia così, accade ovunque.

La decisione fondamentale che deve essere presa a Napoli è se rimanere al San Paolo e mettere bene le mani su di esso, come avevamo già pensato con dei progetti un po’ di tempo fa, oppure farlo ex novo. Il San Paolo ha il fascino di uno stadio datato, ma non potrebbe mai avere le stesse caratteristiche. De Laurentiis ed anche il sottoscritto pensano ad un qualcosa di avanzato.

I costi in base alla scelta sono più o meno uguali, la differenza è minima. Servono circa 100 milioni di euro. Il prossimo step del Napoli potrebbe essere proprio lo stadio di proprietà. Il luogo sarebbe ancora da individuare.Uno stadio moderno deve funzionare sette giorni su sette, altrimenti sarebbe uno spreco, visto che servirebbero anche strade e parcheggi e l’inserimento di uno stadio in un tessuto urbano è abbastanza complessa.

Spettatori? Tutti conosciamo il presidente De Laurentiis, è un vulcano e spesso è provocatorio nelle sue dichiarazioni, lo sarà stato anche in quella relativa alla capienza di un nuovo impianto del Napoli. La città merita uno stadio un pochino più capiente dei 25mila posti detti, deve essere grande almeno quanto quello della Juventus. Poi, per carità, il presidente è lui e deciderà lui”.