Ag. Jorginho: “Discussione sul rinnovo a fine anno. C’è interesse per lui, ma decide il Napoli”

Nuova intervista del procuratore di Jorginho: del futuro se ne parlerà a fine stagione, ruolo prioritario -almeno a parole- al club azzurro.

Si fa un gran parlare in queste ore del rinnovo di Jorginho: dopo le firme di Allan e Chiriches, l’italobrasiliano è l’unico calciatore azzurro non blindato da una recente firma di estensione del contratto o da una clausola rescissoria. Le voci aumentano, tanto che nelle ultime ore si parla di un’accelerata del Napoli per Torreira, una mossa precauzionale in caso di partenza del proprio regista titolare.

Joao Santos, agente del centrocampista azzurro, è stato intervistato da Radio Marte poco fa proprio riguardo all’incertezza sul futuro del giocatore: queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Jorginho vuole terminare il campionato al meglio possibile, la discussione sul rinnovo slitta a fine stagione, per interesse sia del club che del giocatore. Se è vero che piace molto in Inghilterra? Devo dire di sì. Proposte concrete non ci sono, ma c’è chi lo guarda con interesse.

Jorginho ha altri due anni di contratto e vuole restare al Napoli. Se a qualcuno piace deve parlare con il club. Se l’offerta è buona per il Napoli, allora poi la valuteremo noi. Clausola rescissoria? Io non la condivido. Se è troppo bassa la società si lamenta perché prende troppo poco, se è troppo alta non arrivano offerte. Io non vorrei inserirla nel contratto. Ora, comunque, l’importante è che il giocatore resti concentrato su questa parte finale di stagione”.