Arek Milik nuovamente convocato dalla Polonia: ormai definitivamente alle spalle il recupero dall’infortunio al crociato.

Definitivamente chiuso il capitolo recupero per Arek Milik: l’attaccante azzurro, dopo i primi minuti già giocati contro la Roma sabato scorso, è stato già nuovamente convocato dalla Polonia per le prossime amichevoli contro Corea del Sud e Nigeria. Sarà un test importante per lui e per il suo CT che valuteranno l’arruolabilità dell’attaccante azzurro per la Coppa del Mondo della prossima estate.

Nell’elenco dei convocati figura anche Piotr Zielinski: il centrocampista è ormai un perno della selezione polacca e, a meno di clamorose novità, dovrebbe sicuramente far parte del gruppo che andrà in Russia.