De Zerbi: “Domenica sarà complicato anche per noi, avremmo accettato il rinvio”

Le parole del tecnico sannita De Zerbi alla vigilia di Fiorentina-Benevento, prima partita dei viola dopo la morte di Astori.

Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, è stato intervistato alla vigilia della partita di domenica contro la Fiorentina, che segnerà il ritorno al calcio delle due squadre dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, la settimana scorsa. Queste le sue parole proposte ai lettori di NapoliSoccer.NET e disponibili anche sull’edizione online de Il Mattino.

«Se ce lo avessero chiesto, avremmo dato il nostro assenso al rinvio di questa partita. In situazioni del genere allenare è davvero difficile. Non so nemmeno se sono stato bravo a prepararla. È stata davvero una settimana difficile perché Davide era un ragazzo del nostro mondo, e, quindi, è come se si trattasse di un mio giocatore. Ci siamo resi disponibili a qualsiasi scelta perché sarà complicato anche per noi da un punto vista emotivo e motivazionale.

Sandro non sarà disponibile perché gli ultimi esami hanno evidenziato che la lesione non si è del tutto rimarginata. A differenza della gara con il Verona non sarà convocato, resterà qui a curarsi per cercare di farlo guarire in maniera graduale. Ho intenzione di riaverlo al cento per cento quando si sarà rimesso, per cui è inutile forzare i tempi. D’Alessandro? Non ci sarà neppure lui, sta proseguendo nella sua specifica tabella di recupero. Vedremo se sarà possibile inserirlo di nuovo in gruppo la prossima settimana».