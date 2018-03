Joao Pedro del Cagliari sospeso perché trovato positivo all’antidoping

Joao Pedro positivo a un farmaco diuretico proibito dopo la gara col Sassuolo dell’11 Febbraio scorso: è stato sospeso.

Il centrocampista offensivo del Cagliari Joao Pedro è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping di Nado Italia per la positività riscontrata all’idroclorotiazide, un farmaco proibito classificato come diuretico, nel controllo successivo alla gara contro il Sassuolo dell’11 Febbraio scorso. Il caso ha voluto che la comunicazione arrivasse al calciatore proprio nel giorno del suo 26° compleanno.

È il secondo caso di doping in questa stagione dopo la squalifica all’ex capitano del Benevento Lucioni, sospeso e poi squalificato per un anno. Il caso portò anche alla squalifica per 4 anni dell’ormai ex medico sociale del club sannita Giorgione.