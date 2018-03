Leno: “Onorato di essere accostato a un grande club come il Napoli”

Le parole di Bernd Leno, portiere dato come obiettivo del Napoli, sull’interessamento del club azzurro.

Bernd Leno, portiere del Bayer Leverkusen considerato da molti come il primo nome nella lista del Napoli per sostituire Pepe Reina, ormai vicino all’accordo per andare al Milan a parametro zero, ha rilasciato un’intervista a Perform, la piattaforma che in Germania ha lanciato DAZN, il canale digitale in stile Netflix dedicato al calcio. Queste le sue parole proposte ai lettori di NapoliSoccer.NET dalla nostra redazione.

“Credo che il loro interesse sia una conseguenza del fatto che non sto facendo male quest’anno. È un onore per me essere accostato a grandi club come il Napoli. Credo però che in questo periodo dell’anno si sentano tante voci, tutti vogliono sapere dove andrai il prossimo anno e vedi il tuo nome accostato a tante squadre. Io non do molto peso a questo genere di notizie, durante la stagione sono solo uno spreco di energie ed una distrazione.

Al Mondiale vorrei esserci. Il titolare è Neuer, poi c’è Ter Stegen, io spero di essere nel terzetto dei portieri. L’obiettivo di questa stagione però è riportare il Bayer Leverkusen in Champions League”.