Napoli a Dimaro nel 2018: il club incasserà molto di più. Date da confermare

Forte rialzo della quota destinata al Napoli per tornare a Dimaro in ritiro. Date da confermare in base agli impegni.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Repubblica, l’accordo per portare il Napoli ancora un altro anno a Dimaro-Folgarida c’è: gli azzurri torneranno in Trentino, come annunciato ieri, per il ritiro estivo. L’edizione napoletana del quotidiano rivela anche alcuni dettagli della trattativa: l’incontro decisivo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’amministratore unico della Trentino Marketing, Maurizio Rossini, si sarebbe svolto mercoledì a Roma.

Fattore decisivo sarà la somma che il Napoli riceverà per essere ospitato ancora sulle rive del Noce: il club azzurro dovrebbe incassare circa 1.2 milioni di Euro in più rispetto al passato. Significativo anche che l’accordo sia stato siglato per un solo anno a differenza degli accordi pluriennali del passato: la dirigenza azzurra si svincola così per il futuro con la possibilità di alzare ulteriormente la base d’asta per il ritiro delle prossime stagioni.

Le date sono quelle annunciate ma vanno confermate: il Napoli dovrebbe allenarsi sul campo di Carciato sabato 7 luglio e restare in Trentino fino a sabato 28. Come ogni ritiro post-Mondiale, l’arrivo dei giocatori sarà graduale e questo potrebbe posticipare l’approdo a Dimaro-Folgarida di qualche giorno. Difficile, invece, che il Napoli vada in Cina per gare amichevoli con l’inizio del campionato previsto per il 19 Agosto: molto più facile che le partite precampionato vengano organizzate in Europa come nel recente passato.