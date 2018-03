TuttoSport “insiste” per Torreira: è un affare possibile?

Secondo TuttoSport il Napoli ha già accelerato per Torreira. Possibile mossa precauzionale in caso di addio di Jorginho.

L’edizione odierna di TuttoSport rilancia la presunta trattativa tra il Napoli e la Sampdoria per il centrocampista centrale uruguaiano Lucas Torreira, che si è messo in mostra nell’arco di questo campionato come ottimo regista centrale davanti alla difesa, il ruolo che nel Napoli è attualmente occupato da Jorginho e Diawara.

Secondo il quotidiano sportivo “il Napoli ha accelerato e già si parla di un’intesa raggiunta con la Sampdoria: non si conoscono le cifre, ma il club del presidente Ferrero valuta il giocatore non meno di 30 milioni”. Stando alle informazioni in nostro possesso sul cartellino del giocatore c’è una clausola rescissoria di 25 milioni: la cifra indicata dal giornale è plausibile solo se si considerano eventuali bonus a favore della Samp per invogliarla alla cessione.

È un affare plausibile? Probabilmente solo in caso di cessione di Jorginho. Non è un mistero che il centrocampista italobrasiliano abbia attirato le attenzioni di alcuni club inglesi: il Napoli e il suo entourage si sono dati appuntamento a fine stagione per parlare di un eventuale rinnovo che seguirebbe i tanti ultimati dalla dirigenza azzurra in questa stagione, ultimo quello firmato ieri da Allan.

Anche TuttoSport evidenzia come il destino dei due centrocampisti possa essere legato: “Pare che sull’italobrasiliano ci siano molte società inglesi e che il Napoli possa prendere in considerazione la possibilità di lasciarlo andare. Per la sua sostituzione è stato individuato proprio l’uruguaiano della Sampdoria”. È quindi davvero molto presto per parlare di una “intesa raggiunta” così come fa il quotidiano: è molto più probabile, invece, che il Napoli stia cercando di cautelarsi nel caso arrivi un’offerta irrinunciabile per il proprio attuale playmaker.