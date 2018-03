Milito: “Domenica tifo Inter, ma il Napoli meriterebbe lo scudetto”

Le parole dell’ex attaccante nerazzurro Diego Milito nella settimana che conduce a Inter-Napoli.

Diego Milito, attaccante centrale dell’Inter che centrò il Triplete nel 2010, ha rilasciato un’intervista pubblicata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella quale analizza la sfida di domenica prossima Inter-Napoli anche in chiave lotta scudetto. Questa la sintesi delle sue parole elaborata dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Il Napoli sarà arrabbiato dopo la sconfitta contro la Roma. Mi aspetto una grandissima partita, aperta a qualsiasi risultato. Pronostico? Chiaro che tifo Inter, per ripartire alla grande. Anche se un po’ mi dispiacerebbe nella misura in cui allontanerebbe il Napoli dallo scudetto. Per come giocano se lo meriterebbero.

Juve e Napoli sono fuori categoria quest’anno, lo dicono i numeri e non solo. Due squadre molto diverse tra loro ma entrambe fortissime. Credo che sarà decisivo lo scontro diretto di aprile”.