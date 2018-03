Ronaldo: “Inter-Napoli sarà una partita difficile. Juve? Vorrei veder vincere le altre”

Le parole dell’ex attaccante dell’Inter Ronaldo nella settimana che porta il Napoli alla sfida di campionato con i nerazzurri.

Luis Nazario da Lima Ronaldo ha rilasciato delle brevi dichiarazioni su Inter-Napoli di domenica prossima pubblicate dall’edizione odierna di TuttoSport. Il “Fenomeno” ha ribadito la speranza di non veder vincere ancora la Juventus in Italia, sottolineando comunque il proprio tifo per la squadra nerazzurra nella prossima partita di Serie A contro gli uomini guidati da Sarri. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Il Napoli gioca un calcio divertente, di grande qualità. Sarà una partita difficile, ma spero che l’Inter vinca. La Juve sta facendo bene in campionato, ma anche in Europa è arrivata molto lontano con due finali di Champions. Significa che la Juve ha una gestione molto buona, bisogna farle i complimenti. Detto questo vorrei vedere altre squadre vincere, Inter compresa”.