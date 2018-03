Allenamento mattutino in palestra per l’Inter. Recuperati Borja Valero e Rafinha

Dopo gli ultimi intensi giorni di lavoro, la squadra di Spalletti si concede mezza giornata libera. In mattinata i giocatori hanno svolto una seduta di allenamento in palestra in assenza del loro tecnico che, insieme ad alcuni componenti della rosa, è andato a porgere l’ultimo triste saluto ad Andrea Astori, il cui funerale si è tenuto nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Sembrano reintegrati Borja Valero e Rafinha che si candidano per una maglia da titolare. In particolare lo spagnolo sembra il più quotato ad essere schierato dal primo minuto in cabina di regia al fianco di Vecino, mentre nel tridente alle spalle di Icardi sono in ballottaggio Brozovic e Karamoh. Nel caso in cui dovesse essere preferito quest’ultimo Candreva verrebbe dirottato alle spalle della punta con conseguente scivolamento sulla fascia del francese. Inoltre l’allenatore di Certaldo riabbraccia Miranda e dunque, può schierare gli 11 migliori per l’attesissima partita al Meazza contro il Napoli di fondamentale importanza per la corsa alla qualificazione in Champions League.

Salvatore Fortunato – NapoliSoccer.Net