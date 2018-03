UFFICIALE: Allan rinnova col Napoli fino al 2023

Allan, centrocampista brasiliano del Napoli, rinnova ufficialmente il suo contratto col Napoli fino al 2023. E’ la stessa società ad ufficializzare con un tweet sul proprio account ufficiale l’avvenuto rinnovo contrattuale con il brasiliano che sicuramente in questa annata finora è stato tra i più positivi dello scacchiere azzurro guidato da Maurizio Sarri. Di seguito il tweet della SSC Napoli che ufficializza il rinnovo di Allan con il Napoli fino al 2023: “Aurelio De Laurentiis ringrazia Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli che hanno collaborato in questi mesi all’estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazia il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto”.

