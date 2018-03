Allievi a #30minuticonlevespe: “La Juve Stabia può arrivare tra le prime 5. Il mio idolo è Ramos e tifo Inter”

Allievi, difensore centrale della Juve Stabia, ha risposto alle domande dei tifosi gialloblù sulla pagina Facebook delle vespe: tutte le sue dichiarazioni

Nicholas Allievi, difensore centrale della Juve Stabia, ha risposto alle domande dei tifosi gialloblù in diretta video sulla pagina Facebook ufficiale delle vespe per l’iniziativa #30minuticonlevespe. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Ho reagito male alla morte di Astori come credo tutti gli sportivi. E’ una tragedia che va oltre il calcio. Nonostante tutti i controlli a cui veniamo sottoposti è capitato una cosa bruttissima. Sono cose che non dovrebbero capitare, la vita è stata ingiusta con lui. Appena saputa la notizia mi è venuta la pelle d’oca.

Ho bellissimi ricordi delle mie precedenti esperienze con Albinoleffe, dove ho fatto tutta la trafila dalle giovanili, e poi con il Feralpisalò. Sono due società piccole ma bene organizzate dove un giovane ha la possibilità di crescere e fare bene. Nonostante la giovane età, ho disputato i campionati e mi sono divertito molto.

Sono arrivato a gennaio lo scorso anno in un momento in cui le cose non andavano benissimo. Ma insieme alla squadra ci siamo ripresi alla grande. In primavera abbiamo ripreso un buon trend e nei nei playoff siamo usciti tra le polemiche. Da marzo in poi ho sempre giocato ma purtroppo l’infortunio all’ultima di campionato mi ha precluso i playoff. Fa rabbia il gol annullato contro la Reggiana tra mille polemiche. Ma quest’anno stiamo lavorando per prenderci una bella rivincita rispetto ai playoff dello scorso anno.

Sono soddisfatto del mio rendimento in questa stagione. Soprattutto ad inizio stagione quando ho siglato anche due gol molto importanti. Poi la distorsione al ginocchio mi ha frenato e mi ha fatto perdere il ritmo partita e sono scalato dietro nelle gerarchie. Ora sto riprendendo la condizione fisica per cercare di riconquistare un posto da titolare.

Quest’anno la società ha un pò ridimensionato il budget ma puntando su una squadra giovane ma ugualmente forte. Con me la società si è seduta al tavolo e non ci sono stati problemi a trovare il rinnovo contrattuale già ad inizio campionato. Spero di tornare al gol magari già a partire da domenica prossima contro l’Akragas. L’importante è che serva ad ottenere 3 punti.

Tutti i gol che ho fatto in carriera sono stati utili a trovare vittorie. Siccome sono un difensore, è un’evento raro ed un emozione unica ovviamente il gol. C’è stata una partita dei playoff contro la Cremonese quando ero all’Albinoleffe che è stata sicuramente la mia gara più bella in carriera. Contemporaneamente però forse è stata anche la più brutta perchè siamo usciti ai rigori. Questa Juve Stabia può arrivare in alto se resta ordinata e vogliosa come nelle ultime due gare. Ce la possiamo giocare contro tutti e nei playoff è una lotteria: dipende da come ci arrivi mentalmente. Se arrivi in crescendo è meglio, se arrivi con un calo nelle ultime gare, puoi anche pagare dazio poi nei playoff.

La mia stagione finora è da 6: prima parte molto positiva, nella seconda parte ho avuto meno possibilità di giocare. Facendo la media è sicuramente una stagione discreta, anzi direi buona. Con la Sicula ho fatto una buona prestazione, spero di poter giocare anche domenica e fare bene. Contro l’Akragas bisogna essere concentrati, lavorare duro in settimana e la domenica mettere in pratica ciò che abbiamo preparato in settimana. In casa contro l’ultima in classifica bisogna assolutamente vincere ma sempre con umiltà e la giusta cattiveria altrimenti non si va da nessuna parte. Gara da prendere con le molle. La stiamo preparando come se fosse la gara più importante della stagione. Se facciamo risultato diamo un grande segnale e poi anche per una questione nostra di continuità in campionato sarebbe importantissimo vincere. La stiamo preparando nel modo giusto per poi domenica mettere in pratica quello che stiamo preparando in settimana. Invito i tifosi a gremire lo stadio e ad incitarci per tutta la gara.

Il calciatore a cui mi ispiro è sicuramente Sergio Ramos, il più forte del mondo nel mio ruolo. Tifo Inter. Le mie migliori qualità? Per essere un difensore ho una buona tecnica e penso di essere molto forte sull’uomo. La caratteristica da migliorare è la rapidità nei primi passi. Essendo alto 1,85 posso andare in difficoltà con gli attaccanti sguscianti ed è una cosa che devo migliorare. La Juve Stabia credo che arriverà tra le prime cinque ma dipenderà molto da noi. Possiamo puntare ai primi posti: il quarto posto è vicino e non sono squadre irraggiungibili. Se andiamo avanti come nelle ultime due settimane, possiamo arrivarci.

Sono un tipo tranquillo e sereno, quando non c’è la mia compagna mi trovo con gli altri compagni di squadra per passeggiare. Pregi e difetti? Sono un ragazzo socievole, uno a cui piace stare insieme, una volta che prendo confidenza sono uno che scherza molto. Tra i difetti la testardaggine e il fatto di essere molto orgoglioso. Non ho un mio hobby, mi piace stare in compagnia. Il mio piatto preferito è la pizza e gli spaghetti allo scoglio. Il mio numero preferito è il 6. Non sono un grande appassionato di film, da piccolo guardavo “Il risolutore”. La mia canzone preferita è quella di Ligabue “Balliamo sul mondo”. Ho qualche tatuaggio e il mio segno zodiacale è Ariete. Ho un fratello più grande di 3 anni ed ho un rapporto molto bello con lui. Il mio sogno è arrivare in Serie A ma gradualmente; è il sogno di tutti i ragazzi. E soprattutto realizzarmi nella vita e stare bene in salute.

A Castellammare mi trovo bene anche se la vivo poco perchè abito a Pompei. Ovviamente la cosa che mia piace di più è il mare. La cosa che odio è sicuramente il traffico. La nostra curva è fantastica, è sempre bello sentire il loro sostegno molto caloroso. Speriamo che domenica contro l’Akragas vengano in tantissimi per spingerci alla vittoria”.