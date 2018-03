Fantacalcio: tre attaccanti in cerca di riscatto

È il momento di affondare i colpi nelle leghe di fantacalcio. Siamo in dirittura d’arrivo e non si possono più sbagliare le scelte di formazione. È ora di concedere spazio ai top player in rosa, in tanti hanno puntato su calciatori che hanno reso al di sotto delle aspettative ma che sono pronti ad un finale di stagione da protagonisti. Ci sono tre attaccanti nel mirino dei fantallenatori: Gomez, Insigne e Belotti.

Il Papu è reduce da una stagione sotto tono in termini realizzativi e di voti rispetto alle attese: 4 gol e 6 assist il suo bottino. Gomez ha l’attenuante di aver giocato l’Europa League e fatto qualche viaggio transoceanico con la nazionale argentina che rischia di perdere se non si sveglia in campionato.

Insigne ha giocato un’ottima stagione in termini di prestazioni ma i suoi bonus sono al di sotto di quanto atteso dai fantallenatori “solo” 7 gol fatti e 7 assist, dal talento napoletano è lecito attendersi di più.

Belotti è stato il flop dell’anno, è costato tantissimo nelle aste iniziali e i suoi 5 gol fatti sinora non soddisfano assolutamente, il Gallo deve terminare alla grande la stagione.