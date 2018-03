Djuricic: “Qui nel Sannio ho trovato un ottimo ambiente”

Filip Djuricic ha parlato ai microfoni di Ottogol. Il centrocampista sannita ha toccato diversi temi tra cui la corsa salvezza e la domenica che attende i giallorossi, intrisa di commozione per il saluto ad Astori.

Queste le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET: “Crediamo fortemente nella salvezza e per raggiungerla dovremo ottenere sette vittorie. È una missione difficile ma tolti gli incontri con Milan, Juve e Lazio gli altri sono alla nostra portata. Qui nel Sannio ho trovato un ottimo ambiente, il problema è che non abbiamo tempo, ad esempio io e Sandro non giocavamo da sei mesi ed ora siamo al 50%.

Abbiamo appreso la notizia di Astori mentre eravamo a pranzo, è una tragedia. Noi li affronteremo con tanto rispetto ma con l’intenzione di portare a casa i tre punti”.