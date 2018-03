Pawel Zielinski: “Per mio fratello l’Italia è solo un trampolino di lancio”

Pawel Zielinski, fratello di Piotr calciatore del Napoli, è stato intervistato dai media polacchi rilasciando alcune dichiarazioni raccolte da NapoliSoccer.NET: “Mi chiedono molto spesso di mio fratello. Posso dire che in Serie A sta crescendo molto e nonostante la sconfitta con la Roma, il Napoli può continuare a credere nello scudetto.

Alcune volte sono venuto in Italia a vederlo, ci sosteniamo a vicenda e ci diamo dei consigli anche se lui è molto autocritico, infatti dopo la Roma era molto deluso per la sua prestazione, mentre non ha fatto un dramma per la sconfitta.

Piotr e Sarri si conoscono dai tempi di Empoli e per mio fratello il mister è un punto di riferimento. Una volta Sarri gli disse che se fosse andato al Psg il primo calciatore che avrebbe voluto con sè era proprio Piotr.

Mio fratello sa che deve ancora crescere del tutto e che nel Napoli è il 12° titolare, ma la Serie A è solo un trampolino di lancio, perchè secondo me merita palcoscenici più importanti.

Per chi tifo tra Juve e Napoli? Facile come risposta. Nella Juve gioca un amico come Szczesny ma nel Napoli c’è mio fratello, quindi Napoli tutta la vita”.