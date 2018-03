Sassuolo-Napoli Primavera: domani in campo alle 11:30

Sassuolo-Napoli Primavera si sfidano domani alle 11:30 per il campionato.

Dopo il pari contro il Bologna, sarà Sassuolo-Napoli Primavera la gara degli azzurrini di Beoni, prima della sosta per il Torneo Viareggio. Torneo riservati solo alle squadre internazionali Primavera, a cui il Napoli non prenderà parte, mentre il Sassuolo è campione uscente.

Nell’ultimo turno di campionato, la squadra neroverde non è sceso in campo; infatti la gara contro il Chievo non è stata giocata a causa neve ed anche nella penultima giornata il Sassuolo non ha giocato; dal momento che anche la gara in casa contro la Sampdoria è stata rinviata causa problematiche meteorologiche. L’ultima gara che il Sassuolo ha giocato risale al 17/02/18, quando si impose per 4-1 in casa dell’Udinese.

In classifica la squadra emiliana è tredicesima, ha 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pari e 10 sconfitte ed in piena zona play-out ma è l’unica del torneo che ha due 2 gare da recuperare. Vincendole può trovarsi fuori dalla zona calda. L’andamento in casa del Sassuolo è molto altalenante; infatti su 10 gare giocate ha ottenuto 4 vittorie, 4 sconfitte e 2 pari. Nell’ultima gara giocata in casa, il Sassuolo ha perso per 1-0 contro Genoa e l’ultimo successo interno è datato 28/10/2017, quando si impose per 4-2 sul Chievo.

La squadra è allenata da Felice Tufano, che schiera la sua squadra con il 4-3-3, il capitano è il classe ’98 Rossini ed il bomber è Kolaj, che in 18 presenze ha segnato 7 gol e realizzazato un assist. Per quanto riguarda la formazione, Tufano dovrebbe giocare con il 4-3-3 composto da Satalino in porta, difesa a 4 con Joseph (a destra), al centro il duo Rossini, Farabegoli e Celia (a sinistra), a centrocampo Amadio (agirà regia), Franchini (mezzo destro) e Frattesi (mezzo sinistro), infine in attacco agirà il tridente Radispoli (esterno sinistro), Mota (centravanti) e Kolaj (esterno destro).

Per quanto riguarda il Napoli, Beoni nel 2018 ha perso solo una gara ed è in serie positiva da 4 turni e contro il Sassuolo cerca il quinto.

Per questa gara il tecnico azzurro recupera Basit dalla squalifica, non avrà a disposizione Esposito ancora infortunato ma potrebbe recuperare Leandrinho. Oltre al solito problema fuori quota (Schiavi, Leandrinho, Otranto, D’Ignazio, Acunzo e Delly); in 6 si contendono 3 convocazioni, deve fronteggiare l’abbondanza in attacco con Russo, Palmieri, Gaetano, Zerbin, Mezzoni e Leandrinho (se dovesse recuperare) si contendono 4 maglie da titolare.

Per quanto riguarda la formazione l’undici titolare sarà composto da Schaeper in porta, difesa a 4 con Zanoli a destra, Delly e Senese al centro e Scarf a sinistra, a centrocampo Basito-Otranto agiranno davanti alla difesa, mentre Zerbin (a sinistra), Gaetano (trequartista) e Mezzoni (a destra) si muoveranno dietro la punta Leandrinho. Se il talento brasiliano non dovesse recuperare l’infortunio la formazione potrebbe cambiare radicalmente e Beoni potrebbe schierare Schaeper in porta, difesa a 4 con Schiavi a destra, Zanoli e Delly al centro con Senese a sinistra, a centrocampo Basito-Otranto avanti alla difesa, la solita batteria di trequartista sarà composta da Mezzoni, Gaetano e Zerbin, mentre per l’eventuale ruolo di punta si contenderanno un posto Russo e Palmieri.