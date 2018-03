Varriale: “Lo scontro diretto sarà decisivo, una vittoria varrebbe sei punti”

Enrico Varriale, giornalista Rai, è intervenuto a Fuori Gara su Radio Punto Zero. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: ​”​Le percentuali scudetto sono a favore della Juve, ma non dovrà mai distrarsi con un Napoli sempre pronto a reagire. Lo scontro diretto sarà decisivo, una vittoria varrebbe sei punti. Quando il Napoli di Maradona vinse il primo scudetto superò tante tappe significative, su tutte la vittoria a Torino in rimonta. Non si può nascondere la realtà oggettiva dei due organici.

Il Napoli ha avuto una rosa corta e ha perso un giocatore determinante come Ghoulam. Ora ha ritrovato Milik che, però, avrà bisogno di entrare in condizione, ma dovrà farlo in gare determinanti”.