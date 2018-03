Pardo: “Il Napoli non deve guardare la Juve ma pensare a restarle attaccato”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pierluigi Pardo. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Tottenham-Juve mi lascia a solita sensazione: la Juve non muore mai e fa quello che fanno le grandi squadre. Tante volte non è brillante,ma non ha bisogno di esserlo perché tira sempre le sue doti migliori. La sensazione è che la Juve potesse passare il turno grazie alla capacità, alla forza, all’esperienza di questa squadra che ha tutta una serie di cose che non si compra con i soldi.

Il passaggio del turno è una grande iniezione di fiducia, ma adesso gli impegni aumentano per la Juventus. Il Napoli non deve guardare i bianconeri, deve restare attaccato fino allo scontro diretto, cercare di fare una grande partita a Torino e poi si vedrà.

Non sarà facile battere l’Inter domenica che negli scontri diretti difficilmente crolla. Poi, il Napoli ha più qualità, ma non avrà vita facile a San Siro”.