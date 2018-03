Ag. Karamoh: “Il Napoli ha la forza per vincere a Milano. Karamoh determinante”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Oscar Damiani, procuratore di Karamoh. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Aver passato il turno di Champions dal punto di vista mentale ha dato morale alla Juventus che esce rafforzata da questo turno. Però, le tante partite che dovrà affrontare potrà portare via qualche energia fisica o mentale, ma solo sulla carta.

Karamoh è un ragazzo interessante, sta facendo bene. Sarà una bella partita Inter-Napoli, vedremo alla fine chi avrà ragione. Il Napoli ha bisogno di vincere in chiave scudetto, l’Inter per un posto in Champions per cui sarà una bella partita, equilibrata. Il Napoli ha la forza per vincere a Milano, ma affronta un’Inter che si gioca la stagione e gli episodi saranno determinanti.

Karamoh ha avuto bisogno di un po’ di tempo per integrarsi, ma adesso è un giocatore importante e nelle poche partite che ha giocato lo ha dimostrato”.