Sky – Nuovo incontro con Allan, il Napoli vuole blindarlo

Il Napoli non vuole lasciare nulla al caso e per questo dopo il rinnovo di Chiriches sta accelerando per blindare Allan, il calciatore più in forma di questa stagione.

Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, nella giornata c’è stato un nuovo incontro tra le parti.

Il Napoli è pronto ad offrire al suo centrocampista un contratto con ritocco dell’ingaggio fino al 2022 con opzione per il 2023. Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri, ma la sensazione è che non dovrebbero esserci problemi tra le parti.