Commozione per i funerali di Astori. Il saluto del fratello Marco e di Badelj

Sciarpate viola e commozione salutano il feretro di Astori in Santa Croce, a Firenze. Il saluto del fratello e di Badelj.

Si sono svolti stamattina i funerali di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto nella notte tra sabato e domenica per un arresto cardiaco dovuto a cause naturali. La piazza antistante la Basilica di Santa Croce era gremita di tifosi accorsi a dare l’ultimo saluto al calciatore. L’arrivo del feretro, che è transitato anche davanti allo Stadio Franchi, dove le persone assiepate ne hanno applaudito il passaggio, è stato salutato da una sciarpata silenziosa che ha coinvolto l’intera piazza.

Numerose le delegazioni dei club di Serie A presenti: per il Napoli c’erano il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e Christian Maggio. Le esequie sono iniziate intorno alle 10.30 e terminate circa due ore dopo, quando all’uscita del feretro dalla Chiesa la piazza è prima rimasta in silenzio per poi partire in cori di saluto e applausi che hanno spezzato e sciolto la tensione del momento in una commozione generale. È possibile in queste ore leggere le parole di commiato del fratello del giocatore, Marco, e del centrocampista e suo compagno di squadra Milan Badelj. Le proponiamo qui ai lettori di NapoliSoccer.NET.

Marco Astori: “Grazie a tutti per essere venuti. In questi giorni ci avete dimostrato quando bene volevate al mio Davide. Non ci sono tante parole. Gli dicevo che ogni volta che faceva le interviste diceva sempre le stesse cose: faccio lo stesso anch’io. Un abbraccio forte a Fracesca, a Vicky, ai miei, ai miei bimbi. Ciao Davide”.

Milan Badelj: “Davide, tu sei semplice, diretto, pragmatico. Col tuo sguardo profondo riesci a entrare dentro lo sguardo delle persone e a rimanerci. Tu non sei come tutti gli altri. Sei riuscito a parlare con tutti noi, a indicarci la strada, hai sempre parlato col cuore. Hai incitato i più giovani e bacchettato i più vecchi, ha il dono della lingua universale del cuore, dono di pochi eletti. Tua mamma, tuo papà devono sapere che non hanno sbagliato una virgola con te. Se sei così, è perché te lo hanno trasmesso. Sei il figlio e fratello che ognuno vorrebbe avere, sei il miglior compagno di squadra che un ragazzo possa sognare di avere quando inizia questo bellissimo gioco. Come possiamo dimenticare le tue risate, il tuo modo di scherzare. Tu, designer di fama mondiale, calciatore nel tempo libero come ti amavi definire. In realtà, tu sei il calcio, quello puro dei bambini. Il nostro pensiero va a mamma, papà, Bruno, Marco, Francesca e principessa Vittoria. Sarà compito di chi le sta accanto raccontarle chi era Davide, un Uomo con la u maiuscola. Al mattino, nella stanza della fisioterapia, eri sempre tu ad accendere la luce. Ecco, tu per noi sei la luce. Grazie Davide”.

La redazione di NapoliSoccer.NET si unisce nuovamente al cordoglio che in queste ore accompagna il giocatore e, sopratutto, la sua famiglia.