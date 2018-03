Parla Vinicius: “Non credo sia concreto il mio passaggio al Napoli, ma non perderò l’occasione”

Le parole di Vinicius Morais, attaccante protagonista della trattativa più misteriosa del Napoli degli ultimi anni.

L’attaccante Vinicius Morais, acquisito dal Napoli a gennaio con le visite mediche svolte a Villa Stuart, parla per la prima volta dell’operazione di mercato col club azzurro in un’intervista rilasciata in patria e pubblicata oggi dal quotidiano partenopeo Cronache di Napoli. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Sinceramente non so molto della storia del mio trasferimento al Napoli. È vero che ho sostenuto le visite mediche in Italia ma il mio destino e nelle mani del mio procuratore e dei dirigenti del mio club. Davvero non so se il mio futuro sarà con la maglia del Napoli oppure no.

In effetti non c’è molto di concreto con il Napoli, ma in questo momento non posso pensare troppo al mio futuro, e sono problemi che spetta ad altri risolvere. Potrebbe anche esserci qualcosa ma non mi è stato comunicato ufficialmente: di certo non è un aspetto che influisce sulle mie prestazioni.

Se avrò l’opportunità della vita a Napoli non me la farò sfuggire: otto mesi fa ero un giocatore sconosciuto e voglio lavorare duro per arrivare al vertice, in Italia o altrove. Molti si fermano alle mie caratteristiche fisiche e credono che io sappia giocare solo all’interno dell’area di rigore, ma non è così, posso giocar bene anche fuori dall’area. Il Napoli è un grande club ma ce ne sono anche altri: se voglio crescere come calciatore è questo ciò cui devo puntare”.