Corsi: “Lo Scudetto cambierebbe la vita dei giocatori del Napoli”

Le parole del presidente dell’Empoli Corsi sulle frasi di Sarri relative allo Scudetto: “questione che riguarda solo la Juve”.

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è stato intervistato nel corso di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare dell’approccio del tecnico azzurro Sarri alla gara contro l’Inter dopo la sconfitta contro la Roma. Il patron del club toscano ha ricordato che il raggiungimento di uno scudetto in azzurro cambierebbe la vita dei calciatori del Napoli. Queste le sue parole sintetizzate dalla nostra redazione per i lettori di NapoliSoccer.NET.

“Conoscendo Sarri, subito dopo la gara con la Roma ha iniziato a rianalizzarla per comprendere cosa non ha funzionato. La gara del Napoli con i giallorossi credo sia stata positiva, nel calcio una gara storta può capitare, qualche sbavatura in difesa però c’è stata e ha condizionato il risultato.

Quando Sarri dice che lo scudetto è un obiettivo della Juve lo fa per togliere pressione alla squadra, ma senza dubbio lui è il primo a crederci. Una vittoria del genere cambierebbe la vita dei suoi giocatori, questo crea delle pressioni molto più grandi rispetto a quelle che si vivono a Torino. Ero lì l’anno scorso, il giorno dopo della vittoria dello scudetto non c’era già più nemmeno una bandiera in strada, sembrava Ferragosto”.