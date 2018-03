Si lavora per tornare in ritiro a Dimaro: preludio al rinnovo di Sarri?

Il Napoli dovrebbe tornare a Dimaro anche la prossima estate: è un segnale anche in vista del rinnovo di Sarri?

Secondo quanto raccolto dai colleghi di goldelnapoli.it, il Napoli dovrebbe tornare a Dimaro nel prossimo luglio per il ritiro di preparazione estiva alla prossima stagione. Sarebbe stato raggiunto un accordo di massima tra il club e gli amministratori trentini per un’altra stagione, con il ritiro che dovrebbe iniziare il 7 luglio e terminare il 28 dello stesso mese: si tratta dei consueti 21 giorni previsti da quando Sarri è sulla panchina azzurra.

La definizione della trattativa può essere interpretata anche come un segnale positivo relativo alla permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli: la scelta sarebbe stata condivisa dal tecnico e le ipotesi di una tournée in Cina nella prossima estate sembrano gradualmente tramontare. La notizia non ha ancora i crismi dell’ufficialità, che si attende in un tempo non brevissimo. Di seguito il tweet del giornalista Carlo Alvino che conferma la notizia anche secondo le proprie fonti.