CorSport – Denis Suarez ancora in cima alla lista del Napoli

Lo spagnolo del Barcelona Denis Suarez sarebbe ancora in cima alla lista delle preferenze del Napoli per il prossimo mercato.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Denis Suarez, esterno offensivo sinistro del Barcelona, è ancora in cima alla lista delle preferenze del Napoli per la prossima sessione di mercato dopo che il club azzurro ha effettuato diversi tentativi per lui l’anno scorso e nell’ultima sessione invernale.

Il giocatore, “conosciuto” nello scontro di Europa League con il Villarreal due stagioni fa, quando Suarez segnò anche la punizione decisiva per il passaggio del turno del sottomarino giallo al San Paolo, ha sempre preferito rimanere al Barça, ma lo scarso impegno di questa stagione potrebbe convincerlo nel prossimo futuro ad accettare il trasferimento.

Il quotidiano sportivo ricorda come il club azzurro sia “a caccia di ‘prime scelte’ per costruire la squadra che deve restare ai vertici in Italia e in Europa”, e come il giocatore sia “tra i preferiti di Sarri”. Nell’articolo si legge infine che : “Denis Suarez è ancora un ragazzino – ventiquattro anni compiuti a gennaio – è un genietto che incanta, che sa sedurre e infatti il Napoli lo tiene in cima alla propria lista e ci riproverà. Consapevole che non sarà semplice, ma anche deciso a provare a scardinare le ritrosie del passato”.