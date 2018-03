In definizione l’operazione per l’approdo di Reina al Milan a parametro zero

Reina al Milan: mancherebbe solo la comunicazione al Napoli della trattativa. Dubbi sull’ufficialità legata al futuro di Donnarumma.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la comunicazione del Milan al Napoli per le trattative avviate per dare a Reina un nuovo contratto in rossonero sarebbe l’ultimo passo che mancherebbe per sancire la definizione dell’accordo con il portiere spagnolo che dovrebbe unirsi alla squadra allenata da Gattuso nella prossima estate.

La rosea pubblica anche le presunte cifre del contratto: 3 milioni netti più bonus per due stagioni, fino alla soglia dei 38 anni del portiere, con una ulteriore opzione per il 2021. Sono le cifre più o meno richieste al Napoli dal suo entourage l’estate scorsa. Il quotidiano sportivo milanese si riserva un dubbio sull’ufficialità dell’acquisto in vista della definizione del futuro di Donnarumma, ma altre fonti smentiscono tale eccezione.

Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia, infatti, l’operazione che dovrebbe portare Reina al Milan è ormai “il segreto di Pulcinella”, e l’ingaggio del portiere spagnolo dovrebbe prescindere dal futuro di Donnarumma, a differenza di quanto sostiene la Gazzetta. Il giornalista sostiene che il Napoli sa tutto ormai da molti giorni e che non sia il caso di enfatizzare una notizia, quella della ricerca dell’accordo tra il Milan e l’agente Quilon, che ormai è di dominio pubblico da un po’ di tempo.