Juventus e City raggiungono i quarti di Champions League

Juventus e City raggiungono i quarti di finale di Champions League dopo Liverpool e Real Madrid. Stupenda la rimonta bianconera

I bianconeri grazie ad un’ottima ripresa e ai cambi effettuati da Allegri, è riuscita a ribaltare il momentaneo vantaggio del Tottenham.

Gli inglesi infatti erano passati in vantaggio nel primo tempo al 39′ con Son meritatamente aumentando il vantaggio dell’andata.

La Juventus per qualificarsi aveva a quel punto bisogno di vincere per 2-1 e vi è riuscita in tre minuti.

Prima una zampata di Higuain al 64′ e poi il definitivo sorpasso siglato da Dybala al 67′, in una gara spettacolare e sempre in bilico.

Il City di Guardiola invece, forte del 5-0 ottenuto all’andata in Svizzera, si è anche potuto permettere il lusso di perdere.

Dopo l’immediato vantaggio realizzato da Gabriel Jesus all’8′ i citizens hanno staccato la spina permettendo al Basilea di rimontare.

Le reti svizzere sono state siglate da Elyounoussi al 17′ e Lang al 71′, che hanno permesso un’uscita dalla massima competizione con un risultato di prestigio.

I risultati di ieri hanno visto il Liverpool pareggiare per 0-0 con il Porto dopo aver vinto 5-0 in terra lusitana e il Real Madrid imporsi anche a Parigi contro il Psg per 2-1 dopo il 3-1 del Bernabeu.