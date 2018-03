Rafinha e Borja Valero si allenano a parte nel giorno del compleanno di Spalletti

Il report della doppia seduta di allenamento dell’Inter di oggi: differenziato per Rafinha e Borja Valero.

L’Inter si prepara alla sfida di domenica sera contro il Napoli. Oggi come ieri, i giocatori sono stati impegnati in una doppia seduta di allenamento: lavoro atletico in mattinata e tattica nel pomeriggio. Nonostante sia il compleanno di mister Spalletti, che ne compie cinquantanove, al Centro Sportivo Suning c’è un clima di massima concentrazione. Per la partita valevole per la 28ª giornata verranno rilanciati Miranda ed Icardi, mentre oltre a Ranocchia, sembrano avere problemi anche Rafinha e Borja Valero che hanno svolto personalizzato. Al Meazza si prospetta una grande affluenza che si stima intorno ai 60.000 spettatori.

Salvatore Fortunato – NapoliSoccer.NET