Fontana: “Inter e Napoli non possono fare calcoli, entrambe giocano per vincere”

L’ex portiere di Napoli e Inter Alberto Fontana è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni raccolte da NapoliSoccer.NET: “Parlare di stagione fallimentare del Napoli in caso di non successo in campionato è assurdo. La squadra di Sarri sta battendo ogni record possibile e se non è in fuga è solo per merito di una grandissima Juventus.

Domenica Inter e Napoli si giocano tantissimo, i nerazzurri hanno bisogno di punti per la Champions, mentre gli azzurri per lo scudetto, quindi entrambe giocheranno per vincere”.