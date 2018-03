Corbo: “Anche la Juve può avere una battuta d’arresto, il Napoli non deve mollare”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Antonio Corbo. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli ha una grande possibilità quest’anno, ma vedo tra i tifosi un certo scoramento. La squadra azzurra può lottare fino alla fine per il campionato ed essendoci in ballo ancora lo scontro diretto a Torino, tutto è possibile.

Il Napoli, mai come quest’anno, è ancora in corsa e stimo Sarri, ma devo anche dire che non mi sono piaciute le sue dichiarazioni post Roma perché proprio lui sa che questo Napoli è una grande squadra che può battersi fino in fondo. Chi vince il campionato subisce sempre qualche sconfitta, anche la Juventus avrà qualche battuta d’arresto per cui un ko con la Roma ci sta”.