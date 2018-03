Ag. Criscito: “Mimmo tornerà in Italia ma non al Napoli, che non sento da tempo”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea D’Amico, procuratore di Mimmo Criscito. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il campionato non è finito e mai come quest’anno è interessante fino alla fine. Devo dire che non mi aspettavo la battuta d’arresto del Napoli con la Roma, ma il cammino è lungo.

La Juventus ha due squadre e nonostante gli infortuni e le squalifiche, può mettere in campo una formazione titolare e questo alla lunga può fare la differenza. Avrei piacere di vedere gli azzurri trionfare per capire anche cosa accade a Torino. Il Tottenham è un’ottima squadra e in Champions è sempre un altro film, il Psg insegna.

Bocchetti non credo rientrerà in Italia, per Criscito invece si sta muovendo qualcosa, ma è prematuro dire dove e quando. Tante squadre me lo hanno chiesto, ma il Napoli è tanto che non lo sento”.