Venerato: “Il Milan vuole annunciare Reina. Asamoah non interessa al Napoli”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ciro Venerato. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Al Napoli non interessa più Asamoah che quasi certamente a luglio sarà un tesserato dell’Inter. Il club azzurro, come tutti i grandi club, ha fatto un sondaggio per farsi un’idea sul calciatore che ha scelto il suo destino: sarà nerazzurro.

Vrsaljko? Il Napoli lo ha cercato nelle ultime 3 sessioni di mercato per cui il calciatore è ancora nei radar del club azzurro. Il calciatore ha rinnovato con l’Atletico Madrid e il club di appartenenza può decidere di non dismetterlo o di scatenare un’asta, ma dipenderà molto anche dalla guida tecnica.

Sarri? Il Napoli parlerà con l’allenatore per capire l’evolversi di una trattativa che non si snoderà nel periodo della sosta, ma sarà un altro step. Il club azzurro lavora per blindare il futuro di Sarri che è un allenatore visionato anche dai più grandi club, ma resto ottimista.

Il Milan vuole depositare il contratto di Reina prima che finisca il campionato per cui aspettiamo che il club rossonero attraverso una mail chieda al Napoli di iniziare la trattativa”.