Montervino: “La sconfitta con la Roma può far bene, il Napoli andrà a Torino per vincere”

Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Fuori Gara su Radio Punto Zero. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “È follia pensare di potersi preoccupare. Il Napoli può solo avere benefici dopo la sconfitta con la Roma. Si è creata la condizione migliore per credere nello scudetto. Il rischio era ritrovarsi un punto sopra la Juve prima dello scontro diretto, ma il Napoli non sa giocare per pareggiare, dunque sarà costretto a vincere ed è solo un bene.

Per carisma ed esperienza, Reina merita un rinnovo a dieci milioni di euro a stagione, ma in campo non sta facendo la differenza.La sua è una buona stagione ma senza miracoli. Con la Roma, ad esempio, ha subito cinque tiri e quattro gol. Ecco, Alisson ha fatto la differenza: parliamo di un portiere devastante, un mostro”.