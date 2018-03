Fiorentina-Benevento: clima di commozione al Franchi nel ricordo di Astori

Il ricordo del capitano del Fiorentina sarà vivo in tutti i calciatori in campo. I Della Valle tornano allo stadio per commemorare Astori.

Domenica alle ore 12:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si disputa una delle partite più toccanti degli ultimi anni. Benevento e Fiorentina si affrontano in un clima di commozione generale dovuto alla tragica scomparsa del capitano viola Davide Astori, deceduto per cause naturali nell’albergo che ospitava i gigliati che si accingevano a sfidare l’Udinese. Per l’occasione saranno presenti anche i fratelli Della Valle, i quali da tempo mancavano allo stadio. Sarà difficile per i sanniti non farsi coinvolgere dall’aria di sconforto che si respirerà in Toscana. La società del presidente Vigorito indosserà una maglia speciale in onore di Astori. I giallorossi hanno mostrato da subito grande vicinanza alla Fiorentina per quanto accaduto.

Fiorentina

Pioli dovrebbe schierare il 3-5-2 con Milenkovic, Pezzella e Hugo nella linea difensiva Thereau e Simeone dovrebbero comporre il tandem offensivo. Da valutare la possibilità dell’inserimento di Gil Dias al posto di Benassi, in questo caso si passerebbe al 3-4-3 con lo stesso Gil Dias e Thereau alle spalle di Simeone.

Benevento

Sanniti in una difficile situazione di classifica, De Zerbi potrebbe dar fiducia al classico 4-3-3 con Sagna e Letizia in difesa pronti a spingere sulle fasce, Cataldi potrebbe prendere il posto di Sandro del quale va valutato il recupero dall’infortunio subito a Milano contro l’Inter. Brignola e Guilherme sono sicuri del posto in avanti, il terzo uomo offensivo potrebbe essere Coda oppure Parigini se il tecnico sannita decidesse di riproporre un attacco di giocatori rapidi.

Fiorentina (3-5-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Veretout, Badelj, Biraghi; Thereau, Simeone. All. Pioli.

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Memushaj, Cataldi, Djuricic; Brignola, Coda, Guilherme. All. De Zerbi.