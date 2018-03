Giordano: “Contro l’Inter gara decisiva in ottica scudetto”

Le parole di Bruno Giordano sull’approccio del Napoli alla prossima sfida di campionato contro l’Inter.

L’ex attaccante del Napoli Bruno Giordano ha rilasciato un’intervista pubblicata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport nella quale ha parlato delle possibilità che ancora ha il Napoli di lottare per il vertice della classifica in questo campionato purché riesca a vincere contro l’Inter nella prossima, decisiva, partita di campionato. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Il Napoli è obbligato a credere nello scudetto. È stato in testa al campionato per gran parte della stagione e virtualmente lo è ancora, anche se la Juve ha una partita da recuperare. Onestamente non capisco perché da un momento all’altro Sarri abbia detto che il campionato appartenga soltanto ai bianconeri: la squadra ha dimostrato di essere all’altezza, altroché, e poi manca ancora tanto alla fine e c’è lo scontro diretto.

Credo che il Napoli sia obbligato a crederci anche per i tifosi, sempre vicini nei momenti più difficili: dopo la Roma, ad esempio, o anche dopo le eliminazioni dalla Champions, dall’Europa League e dalla Coppa Italia. Proprio perché lo scudetto è sempre stato il vero obiettivo. Ora, però, è necessario battere l’Inter, altrimenti tutto diventerà più complesso e le distanze dalla Juve aumenteranno: se gli azzurri vinceranno a San Siro si riprenderanno in tutto per tutto, sia sotto il profilo della classifica sia dell’entusiasmo. È una partita decisiva“.