Carnevale: “La squadra è viva, il Napoli ha ancora una grandissima occasione”

Le parole di Andrea Carnevale sulla corsa scudetto dopo la sconfitta del Napoli contro la Roma.

L’ex attaccante del Napoli dello scudetto e attuale dirigente dell’Udinese Andrea Carnevale ha rilasciato un’intervista pubblicata oggi dal Corriere dello Sport nella quale ha soppesato le chances scudetto degli azzurri dopo il ko interno contro la Roma. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

«Ho visto la partita con la Roma e a maggior ragione credo che il Napoli debba credere nello scudetto. Sia chiaro: la sconfitta è stata meritata, però ho visto una squadra viva. Soprattutto all’inizio, nell’approccio, e alla luce dei fatti devo anche dire che gli episodi sono stati tutti a sfavore.

Sì, il Napoli è stato un po’ sfortunato, come in occasione delle conclusioni di Insigne: la Roma ha trovato un fenomeno di nome Alisson, uno che le partite le fa vincere sul serio. Quello del San Paolo non è mica un caso isolato, anche a Udine ha parato così: attualmente è uno dei migliori portieri d’Europa, ma ogni aspetto determina una sfida.

Un passo falso si può anche fare, insomma, niente drammi, ma ora l’obiettivo è battere l’Inter: non sarà facile, ovvio, ma dopo una sconfitta in casa è un po’ la giornata della verità. Detto questo, resto convinto che il Napoli abbia ancora una grandissima occasione: mancano 11 partite, c’è lo scontro diretto e la Juve deve giocare con l’Atalanta. E deve batterla: altra cosa non semplice».