Delegazione del Napoli ai funerali di Davide Astori

Il Napoli sarà presente ai funerali di Astori con Maggio e Giuntoli. Confermata la morte naturale del calciatore.

Secondo quanto rivelato ieri dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, sarà presente una delegazione della SSC Napoli ai funerali di Davide Astori, che si terranno domattina alle 10 alla Basilica di Santa Croce di Firenze. Per il club partenopeo dovrebbero essere presenti il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha espresso il suo cordoglio con un commovente messaggio pubblicato dall’account twitter della società, e il terzino Christian Maggio, il giocatore più anziano della rosa azzurra.

Intanto, ieri, l’autopsia ha confermato che il capitano della Fiorentina è deceduto per cause naturali. Si è trattato di un arresto cardiaco causato da una bradiaritmia, una rara patologia in cui il cuore rallenta fino a fermarsi del tutto per la mancata trasmissione dell’impulso elettrico che lo tiene in vita. La pronuncia definitiva dei consulenti sulla morte naturale del ragazzo avverrà però solo entro i 60 giorni in cui verrà consegnato il referto degli esami istologici. Intano oggi la salma verrà trasferita a Coverciano, dove tra poco aprirà la camera ardente in vista dei funerali di domani a Firenze. Il calciatore sarà poi sepolto a Bergamo, dove risiede la sua famiglia d’origine.