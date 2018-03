Handanovic: “Al Napoli toglierei Sarri. Il loro gioco è tra i migliori d’Europa”

Le parole del portiere Samir Handanovic nella settimana che porta a Inter-Napoli di campionato.

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista pubblicata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, parlando della sfida di domenica contro il Napoli. Queste le sue parole sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET dalla nostra redazione.

Si aspetta un Napoli più arrabbiato dopo il ko contro la Roma?

«Non so se sarà più arrabbiato. Loro giocano sempre allo stesso modo: in casa contro il Lipsia hanno perso, ma poi sono andati in Germania e hanno fatto molto bene. Un risultato negativo non deve far pensare che abbiano meritato la sconfitta perché non tutte le gare nascono e finiscono allo stesso modo».

Il Napoli in Serie A non colleziona due ko di seguito dall’ottobre 2016. Preoccupato?

«Dobbiamo pensare a noi stessi, non agli altri. Il Napoli lo conosciamo abbastanza bene, sappiamo come gioca e quali sono i suoi punti forti».

Cosa teme degli azzurri?

«Lavorano con lo stesso allenatore da tre anni, giocano tutti insieme e nella formazione titolare, partita dopo partita, ci sono pochi cambi: questo vuol dire che si “conoscono”,che giocano a uno-due tocchi, che si divertono e che sanno sempre cosa fare».

Il calcio di Sarri è il migliore d’Italia?

«D’Italia di sicuro ed è anche tra migliori 2-3 d’Europa insieme a quello del City e del Liverpool».

Callejon, Mertens e Insigne: chi toglierebbe al tridente azzurro?

«Io toglierei… Sarri perché questi tre giocatori, ma anche Allan, Koulibaly, Zielinski e Hamsik, sono diventati così forti e sono migliorati con lui in panchina. E’ stato Sarri che ha permesso loro di esprimersi al massimo e di fare il salto di qualità».

Cosa ricorda dello 0-0 al San Paolo?

«All’andata abbiamo disputato una buona prova e ci è mancato l’ultimo passaggio, il tenere un po’ di più la palla. Al Napoli non devi permettere di fare un grande palleggio sennò è dura».

Sarri può togliere lo scudetto ad Allegri?

«Non lo so. La lotta sarà aperta fino alla fine e non mi sbilancio».