Stellone: “Milik arma in più per il finale di stagione”

L’allenatore Roberto Stellone, è intervenuto a RMC Sport rilasciando alcune dichiarazione sulla sua ex squadra Napoli raccolte da NapoliSoccer.NET: “Per il momento in cui è arrivato il gol di Dybala si può anche pensare che possa avere influito sulla gara del Napoli, ma se si osserva la partita invece sai bene che non è così, perchè il Napoli ha giocato ma è stato punito anche per la troppa sfortuna, per me non meritava di perdere contro la Roma.

La differenza tra Juve e Napoli la si conosce da tempo e cioè il valore della rosa, perchè i bianconeri possono permettersi di far girare gli uomini avendo una rosa molto ampia, mentre i partenopei contano al massimo 15 titolari e ci può stare un calo fisico.

Continuo a credere che lo scudetto si deciderà nello scontro diretto di Torino e le dichiarazioni di Sarri nel dopo gara di sabato sono servite per togliere pressione alla squadra e non certo per manifestare una resa.

Milik non troverà spazio tra i titolari subito, ma in partite che non si sbloccano può essere determinate, quindi il suo recupero può essere l’arma in più di Sarri fino al termine della stagione”.