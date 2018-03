Mauro Milanese racconta la sua esperienza in azzurro.

ESCLUSIVA NapoliSoccer.NET – Mauro Milanese nella sua lunga carriera da giocatore ha vestito le maglie di Napoli ed Inter. La redazione di NapoliSoccer.NET lo ha contatto per parlare della gara di domenica prossima tra le sue due ex squadre. Con Milanese abbiamo anche parlato della sua esperienza in azzurro e del campionato della Triestina, di cui Milanese è amministratore unico. Di seguito l’intervista completa.

Che partita sarà Inter-Napoli?

“Sarà una gara interessante, in cui il Napoli cerca riscatto dopo la gara negativa contro la Roma e l’Inter che cercherà di vincere per uscire dalla situazione negativa in cui si trova. I neroazzurri domenica non hanno giocato il derby, ma quando recupereranno questa gara, potranno dare una bella soddisfazione ai propri tifosi vincendola. Entrambe le squadre cercheranno di fare bene – afferma Mauro Milanese a NapoliSoccer.NET – perché entrambe hanno in ballo obiettivi importanti”.

Quanto influirà contro l’Inter il ko di sabato contro la Roma?

“Darà solo stimoli, il Napoli cercherà di vincere per portare a casa i tre punti. Deve vincere e sperare in un risultato negativo della Juventus, per provare ad allungare in classifica”.

La Juventus può pagare le fatiche internazionali?

“Potrebbero pesare, ma la Juventus – a differenza del Napoli – ha una rosa ampia e può permettersi di giocare con diversi sistemi di gioco. Questo è un grosso vantaggio ma sicuramente ci sarà un importante dispendio di energie fisiche e mentali – continua Mauro Milanese a NapoliSoccer.NET – soprattutto per quei giocatori, che scenderanno in campo in entrambe le gare. La Juventus è abituata a giocare su più fronti ma soprattutto è abituata ad andare avanti sia in campionato che in Champions”.

Da cosa deve ripartire Sarri per ritrovare la vittoria?

“Deve finalizzare di più quello che crea: Mertens è un giocatore che segna molto e non è un caso che sia tra i calciatori più prolifici del campionato”.

Lo scudetto per il Napoli è ancora possibile?

“Assolutamente sì! C’è ancora lo scontro diretto da giocare. Il campionato è molto equilibrato, le squadre sono molto forti e anche la Juventus può incappare in un passo falso”.

Che ricordi porta della sua esperienza in azzurro?

“Sono ricordi bellissimi, giocare in Serie A con Napoli ti dà emozioni particolari ed è un esperienza che tutti dovrebbero provare. Ho un ricordo bellissimo della tifoseria, stadio e città differenti da altre piazze. Ho un ricordo bellissimo del gol contro il Verona – racconta Mauro Milanese a NapoliSoccer.NET – in cui segnai la rete decisiva dell’1-0 e venne giù lo stadio. Ricordo l’affetto dei tifosi del Napoli dopo quel gol sia fuori che dentro lo stadio”.

Come procede la stagione con la Triestina?

“Stiamo facendo bene, abbiamo ripreso il club dopo il fallimento e adesso siamo settimi in Serie C. La speranza – conclude Mauro Milanese a NapoliSoccer.NET – è di arrivare tra i primi 4 per disputare i play-off”.