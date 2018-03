San Paolo, due nuove delibere per restyling pista d’atletica e nuovi fari per i giochi di luce

San Paolo, approvate oggi due importanti deliberazioni per il restyling della pista d’atletica e per l’installazione di nuovi fari led per i giochi di luce

Secondo quanto riportato dall’edizione online del quotidiano Il Mattino, oggi il Comune di Napoli avrebbe approvato due importanti delibere per ciò che concerne l’ammodernamento dello stadio San Paolo.

La Giunta comunale presieduta dal sindaco de Magistris ha approvato oggi infatti due deliberazioni riguardanti lo Stadio San Paolo entrambe firmate dal primo cittadino. La prima deliberazione è relativa all’ approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo relativo agli “interventi di riqualificazione della pista di atletica”.

L’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento è di € 2.194.972,29.

Come è noto lo Stadio San Paolo sarà sede di gara per l’atletica leggera delle Universiadi 2019, oltre ad ospitarne le cerimonie di apertura e di chiusura.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria rispettano le prescrizioni dettate dalla FISU e riguarderanno il rifacimento totale della pista di atletica leggera e tutte le opere edili degli ambienti funzionali all’evento, sempre secondo le prescrizioni della FISU.

Per quanto riguarda il rifacimento della pista di atletica gli interventi sono finalizzati all’adeguamento e rifacimento delle infrastrutture di atletica leggera nel rispetto delle norme nazionali vigenti e dei regolamenti federali (IAAF-FIDAL) per la relativa omologazione.

Negli ambienti interni lo stadio, nonostante i vari interventi di manutenzione che vengono periodicamente eseguiti nella struttura di Fuorigrotta, saranno realizzati interventi migliorativi nei locali che oggi ospitano gli uffici e che sono stati individuati come necessari ai fini dello svolgimento dell’evento 2019, oltre al restyling dell’altro spogliatoio, in analogia con quello dedicato agli ospiti recentemente ristrutturato.

La seconda deliberazione riguarda invece la riqualificazione e l’implementazione dell’impianto di illuminazione del campo di gioco e della pista di atletica dello Stadio San Paolo. L’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento è di € 2.246.899,93.

Nell’impianto, già oggetto di adeguamento funzionale nel 2013, saranno riutilizzati parte dei corpi illuminanti dopo un’ adeguata manutenzione. Pertanto, è stato progettato un impianto “ibrido”, costituito in parte da nuovi fari a tecnologica LED di ultima generazione e ad altissima efficienza, in parte da fari a ioduri metallici esistenti (HID) ricollocati. Il nuovo impianto sarà anche dotato di sistema di controllo per i giochi di luci e la creazione di effetti spettacolari. Infatti, la tecnologia LED permette di ridurre a zero l’emissione di luce da parte dei fari mantenendo l’alimentazione elettrica e recependo istantaneamente ogni variazione di intensità.

I fari saranno installati sempre sulla copertura metallica dello stadio, senza modificare l’armonia e l’omogeneità architettonica dell’impianto.

Il nuovo impianto garantirà elevate prestazioni secondo gli standard definiti dalla UEFA (competizioni di calcio) e della IAAF (atletica).

Fonte: Il Mattino (www.ilmattino.it)